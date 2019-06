De Bramham à Pratoni

Gros week-end de complet 4* avec Pratoni et Bramham deux vraies références de la discipline et l’étape Allemande de l’ERM à Wiesbaden. En Allemagne les deux premiers tests sont courus. Pas de français mais un dressage record à 16,4 pts pour Klimke et Hale Bob, vite compensé par 3 barres au concours. Ce sont Juila Krajewski et Samouraï du Thot qui sont en tête avant le cross.

En Italie l’équipe composée de Benjamin Massié, Marie Bouchanville et Ugo Provasi pointe en seconde position après le dressage.

En grande Bretagne dans le drssage a mis en vedette les petites anglaises avec un tiercé provisoire Funnel, King, Tattersall. Une tête de classement très largement féminine avec pour la France une très belle 4ème position et seule de nos représentant dans le top 20 Ded’Aurélie Boubou Gomez.

Dans le championnat du Monde des moins de 25 ans ils ne sont plus que 4 couples après l’élimination litigieuse de la monture de Thomas Piejos à la première inspection. Beau tir groupé de Constance Copestake qui place ses deux chevaux en 9ème et 11ème position encadrant ainsi Loicia Tirel / Raybann du Casteras. Place au cross dessiné par maitre Strak et dont le sol a bien aprécié l'arrivée de la pluie.

