Dans le sud ouest, plus interville mais international !

C’est en 1979 que pour la première fois j’ai vibré pour un Complet. Je venais ici voir dans une « F1 », concourir mon cheval Hulm sous la selle de Christian Arget. Hulm a fait son chemin jusqu’à donner son affix à l’élevage de mes enfants, le virus du complet est resté. Inutile je crois de vous préciser, que « ici » c’est à Tartas !

En 2017, c’est la première fois que je vois flotter devant le mirador des drapeaux de plusieurs nations pour un premier International.

Un grand merci à toute l’équipe des organisateurs pour ce qui sera certainement un grand rendez-vous de sport et de convivialité, et un merci spécial au staff fédéral qui depuis un an soutient et encourage ce nouveau départ. On va essayer de vous faire participer au mieux.