Déconfiture

Mauvais samedi tant en Allemagne qu’en Irlande. A Aix, l’équipe de France finit 6ème. Hélène Vattier à deux refus, Luc Château éliminé, seul Rodolphe Schérer a tiré son épingle du jeu avec un très beau cross qui lui permet d’intégrer le top 20… Voilà un vrai couple d’avenir si les progrès au dressage sont au rendez-vous. Du côté des meilleurs, le rouleau compresseur allemand a fait le travail. Ingrid Klimke signe de belle manière le cross le plus rapide malgré une menue glissade. Elle n’avait pas une seconde d’avance sur Jung et Sam. Auffarth elle rate le podium à une seconde près. Pas maxi mais un très beau tour. Elle commence à produire une équitation digne de son cheval… ça va faire mal ! Superbes tours cross également de Toddy et surtout de Burton dans le temps et bien placés. Mauvais jours également en Irlande. Si les jujus ont sécurisé le bronze provisoire, les jeunes cav se sont effondrés. Les individuelles sont rentrés sans faute mais Thaïs et les deux Victor sont à 20 points tandis que Marie Charlotte tombait. Elle souffrait d’une commotion cérébrale mais les nouvelles sont bonnes. Dur dur de perdre ainsi son titre. Tous derrière les juniors qui n’ont droit qu’à une barre pour rester sur le podium.