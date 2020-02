Cross Indoor de Saumur

Le cross Indoor International de Saumur s’est déroulé hier soir dans le Grand Manège des Écuyers de l’IFCE de Saumur. Le parcours dessiné par Philippe Mull en compagnie de Thierry Touzaint, a donné du fil à retordre à la majorité des cavaliers et c’est finalement Luc Château, en selle sur son fidèle Propriano de l’Ebat, qui s’est imposé. Il succède ainsi à Sébastien Cavaillon pour la victoire de l’épreuve. Trois couples ont réalisé un parcours sans pénalité aux obstacles. Le tirage au sort avait élu Benjamin Massié n°1 au départ. Une place généralement peu propice à un bon résultat qui lui a finalement porté chance. Sans faute et dans le temps avec Cupidon du Cardonne, il est resté sur le podium provisoire pendant toute l’épreuve, ne reculant que d’une seule place dans le classement final. Sébastien Cavaillon complète le podium avec Paris Boston Z. Sans-faute, il prend deux secondes de temps dépassé. Rodolphe Scherer partait favori avec Todd de Suzan. Mais une faute lui coûte la 2ème place et il termine au pied du podium. « C’est la 1ère barre que je fais après une dizaine de cross indoor, il fallait bien que ça nous arrive un jour ! », relativiset-il après son parcours. Astier Nicolas avait tiré le dernier numéro sur la liste de départ. Associé à Cooley Hidden Cyclone, le champion olympique commet lui aussi une faute, mais réalise le même chronomètre que Rodolphe, se classant ainsi 4 ème ex-aequo.

Deux étrangers étaient au départ de cette première édition Internationale. Si la

Belgique a été malheureuse (deux refus de River Emery éliminant Valentine Steeman), l’Espagnol Albert Hermoso Farras se classe 6 ème avec son beau Quilate 32 53, après une barre sur l’avant-dernier obstacle. « Je ne regrette pas du tout d’être venu, c’était très sympa à courir et ça fait toujours de l’expérience. », nous dit-il. (source CP France Complet)