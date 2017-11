Cross indoor de Saumur

La saison indoor a été lancée dans le manège des écuyers. 18 partants sur un cross sans butte ni gué. On retiendra les tours de Maxime Livio / et Rodolphe Scherer / Cœur de Crack : Du grand art alors que certains autres ont été moins inspirés. Comme par hasard la maitrise technique de ces deux-là a été aussi celle du chrono. Dans la même seconde, ils ont été départagés à quelques centièmes près au profit de Rodolphe Crocodile Scherer déjà vainqueur l’an dernier. Le cavalier vendéen ne sera pas à Paris pour cause de coaching en Inde mais compte bien faire valoir ses ambitions au jumping de Bordeaux.