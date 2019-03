Coup dur pour Upsilon

Les chevaux savent si bien nous transporter de joie… autant que nous anéantir. Tom Carlile en fait l’expérience et nous le soutenons de tout cœur. Son crack d’Upsilon a été foudroyé par une affection virale neuropathogène probablement un cousin du virus de la rhinopneumonie. Il s'en remet doucement mais à moins d’un miracle, la carrière sportive si exceptionnelle du fils de Canturo ne connaitra pas de suite. Qu’en sera-t-il de celle non moins prometteuse de reproducteur ? Souhaitons bon vent au gris dans ce qui ressemble à une retraite anticipée. Il est et continuera d’être choyé et aimé.