Coup de théâtre palois

Pas de bol. A l’approche de la dernière inspection des chevaux on apprend que deux des nôtres ne seront pas présentés. Le cheval de Karim qu’on avait vu fatigué à l’arrivée mais surtout notre meilleure cartouche Utrillo du Halage qui s’était fait une petite plaie au grasset mais la suture est trop douloureuse pour défendre sa huitième position. On compatit pour Jean Lou qui aujourd’hui a le même moral que Jean et Arnaud… pas bien haut. Reste Alexis et Maxime…. à une dizaine de points de la tête. A ce niveau tout est possible.