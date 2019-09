Coup de bambou à la visite

L’ultime inspection amené son lot de surprises. Cruising le cheval espagnol, Cosma pour l’Autriche, et le cheval Tchèque ont été retirés. November Night pour l’équipe d’Irlande également, le cheval de Sam Watson a été accepté après un passage en prison. L’équipe Irlandaise perdure mais voit ses chances de médailles se réduire grandement.

Vrai coup dur pour les bleus. Trompe l’œil d’Emery après son cross héroïque d’hier a contraint Alxis a jeter l’éponge après un passage en prison. L’équipe intègre donc désormais le score de Karim pour un total de 95,8 pts. Pour le moment c’est toujours la troisième marche du podium. On n’a droit à rien devant les Italiens et juste une barre devant la Suède.