Communiqué commun du Comité International Olympique et du comité d'organisation de Tokyo 2020

La propagation sans précédent et imprévisible de l'épidémie entraîne une détérioration de la situation dans le reste du monde. Hier, le directeur général de l'Organisation mondiale de la Santé (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, a déclaré que la pandémie de COVID-19 s'accélérait. Plus de 375 000 cas sont actuellement enregistrés à l'échelle mondiale, presque tous les pays étant touchés, et leur nombre augmente d'heure en heure.

Dans la conjoncture actuelle et sur la base des informations transmises par l'OMS aujourd'hui, le président du CIO et le premier ministre japonais sont arrivés à la conclusion qu'afin de préserver la santé des athlètes, de toutes les personnes associées à la préparation des Jeux Olympiques et des membres de la communauté internationale, les Jeux de la XXXIIe Olympiade à Tokyo devaient être reprogrammés après 2020 mais au plus tard à l'été 2021.

Comme l'ont reconnu les dirigeants, les Jeux Olympiques à Tokyo pourraient être un signe d'espoir pour la planète en ces temps difficiles et la flamme olympique la lumière au bout du tunnel dans lequel le monde se trouve à l'heure actuelle. Aussi a-t-il été décidé que la flamme olympique resterait au Japon. Il a également été convenu que le nom des Jeux ne changerait pas et serait toujours : Jeux Olympiques et Paralympiques de Tokyo 2020.