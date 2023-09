Classement mondial : Canter galope en tête

Suite à sa performance au Pin, Rose Canter a décroché la position leader du classement mondial des athlètes de concours complet FEI, détrônant Tim Price, après 11 mois de règne.

La performance remarquable de Canter lors du récent Championnat d'Europe de Concours Complet FEI au Haras du Pin (FRA) l'a propulsée du troisième rang du classement au tout zénith, amassant un total de 541 points. Après avoir constamment maintenu une position parmi les 5 premières pendant plus d'un an, Canter revient désormais au sommet du classement mondial, position qu'elle occupait pour la dernière fois en avril 2019.

« C’est vraiment excitant d’être numéro un mondial. J'ai des chevaux et des propriétaires extraordinaires, ainsi qu'une équipe incroyable derrière moi à la maison. (…) Nous apprenons encore chaque jour et j’espère que nous pourrons continuer à réussir. Devenir numéro un mondial signifie beaucoup car cela fait preuve de cohérence. Il m’a fallu de nombreuses années pour constituer un piquet de top chevaux pour m’aider à en arriver là. J’espère que cela pourra inspirer d’autres personnes à réaliser leurs rêves et c’est quelque chose dont ma fille pourra se souvenir avec fierté dans les années à venir. Ce serait un rêve devenu réalité de se rendre aux Jeux Olympiques de Paris l’année prochaine. C’est une case que je n’ai pas encore cochée et nous allons donc travailler dur au cours des prochains mois dans cette optique. Au-delà de cela, mon objectif est de continuer à m’améliorer et j’espère que cela pourra me permettre de représenter mon pays encore quelques fois. »

L'ancien numéro un mondial, Tim Price, cède désormais la deuxième place avec un total de 482 points. Pendant ce temps, Oliver Townend monte à la troisième position, amassant 478 points, dépassant son compatriote Tom McEwen, qui maintient une solide quatrième position avec un score de 469 points.

Les meilleurs Français de ce classement sont dans l’ordre Gaspard Maksud, Karim Laghouag , Nicolas Touzaint, Maxime Livio et Luc Château dans le top 50. Suivant Benjamin Massié, Julie Simonet et Camille Lejeune dans le top 100.