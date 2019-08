CICO du Pin

Aux classements provisoires Thomas Carlile est en tête du 2* long avec Spring Thyme de la Rose, second du 3* court avec Cestuy La de L’Esques, 1, 2 et 4 du 3* long et en tête du CIC0 avec Atos Barbotière ! Après une série de coups durs, Tom est dans la place et à sa place au Pin. Le cross de l’épreuve phare a donné une impression de sélectivité mais quasiment le ¾ des couples sont rentrés à la maison dont plus de la moitié sans incident avec une dizaine de maxis. Certes le gué du fond en a cueilli quelques-uns avec une distance douteuse à l’abord de la pointe dans l’eau. L’équipe de France est bien accrochée en tête avec quatre barres d’avance sur l’Italie. Meilleur équipier Karim et Punch mettent également la pression sur Tom pour la victoire individuelle puisque seulement à 0,6 points les sépare. Clara et Thaïs sont également dans la barre de la victoire comme les 8 premiers du classement : va être très serré ! Une pensée pour Sylvain Davesne dont le cheval a accroché l’ultime obstacle. Le cavalier sans incident jusque-là tombait à quelques centimètres de la ligne d’arrivée : dur.

Les observateurs n’ont pas manqué de suivre le retour de Gwendolen avec ses deux cracks dans le 2*. Fortunes diverses puisqu’elle tombait avec le premier et prenait la tête avec le second. Très suivi également, Sidney et Trésor qui comme ses coéquipiers faisait son premier galop mais sur l’herbe plutôt que sur le sable normand. Une ballade de santé rassurante. Les feux sont au verts également à Granville nous a confié l’entraineur. Sidney y est déjà retourné zappant le CSO du Pin au profit d’une séance collective avec Thierry Pomel ce mardi.