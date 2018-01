Christophe Guillemet souffrant...

Souffrant depuis quelques temps, nous sommes surs que l'amis Christophe va rementer la pente et comme le souligne Sylvia, sa femme, C'est un cavalier de complet, alors...

Le Centre Equestre de Royan communique:



" "Depuis des années, le Centre équestre de Royan avait pour habitude d’organiser trois Concours complet d’équitation par an, amateur et pro de niveau 3 maximum.

En 2015, la reprise du centre équestre par notre société Royan Horse Club a conduit à un nouvel élan dans les 3 disciplines olympique.



Avec Christophe Guillemet, nous avions imaginé de créer pour 2018, un CIC 2* amenant ainsi un nouvel élan à cette discipline, cher à Christophe et à nos équipes.

Malheureusement, la maladie qui a soudainement frappé Christophe Guillemet, le met dans l’incapacité de tenir son rôle de délégué technique.

Le CIC était un bébé que nous voulions faire grandir ensemble, sans lui le cœur n’y est plus.

C’est la mort dans l’âme que nous avons pris la décision d’annuler le CIC pour cette année.

Nous reprogrammerons un nouveau CIC pour l’année prochaine que nous organiserons avec Christophe Guillemet lorsqu’il sera rétabli.



Le CCE national Pro amateur prévu à cette date est maintenu grâce au dévouement de notre équipe."