CHEVAL TV arrive sur vos écrans le 15 mars 2018 !

CHEVAL TV, le nouveau média digital consacré au cheval et au poney sera disponible le 15 mars prochain sur son site internet, mais aussi via son application sur Google Play et Apple Store et enfin en linéaire via les Box. Thierry Laval, Président de CHEVAL TV, dévoile sa distribution…

CHEVAL TV, un media innovant

Thierry Laval : La profonde mutation des modes de consommation de la télévision, et des contenus audiovisuels en général, sont deux opportunités majeures dans la création de CHEVAL TV. Aujourd’hui en France, le marché des contenus audiovisuels se divise en 3 catégories :

les chaines hertziennes qui connaissent une érosion lente et progressive de leurs audiences due à la multiplication des chaînes gratuites de la TNT ;

les 500 chaines thématiques du câble et du satellite, accessibles sur les Box des Opérateurs : Orange, Free, etc. ;

de nouveaux producteurs de contenus audiovisuels qui diffusent via des applications ou sur le web, tels Netflix ou Amazon par exemple.

Devant ces derniers qui ont pris leur place auprès des Millennials (grands consommateurs sur smartphones, tablettes ou ordinateurs), tout en profitant d’une audience plus âgée qui se développe, CHEVAL TV est déterminée à accompagner la consommation exponentielle des contenus audiovisuels en digital, mais aussi en linéaire sur un canal de télévision dédié.

CHEVAL TV, une chaine accessible partout

T. L : C’est un véritable challenge et une prouesse technique en termes de délais car nous aurons lancé, en moins de 4 mois, CHEVAL TV sur le web, son application et CHEVAL TV, la chaine de télévision, qui sera prête à intégrer les Box des Opérateurs avec lesquels nous sommes actuellement en négociation, au cours du 2e semestre 2018.

CHEVAL TV sera disponible en VOD et SVOD sur le web, via le site de la chaine, sur son téléviseur connecté (via une clé Chromcast notamment, etc.), via Apple Store et Google Play. Accessible sur IOS et Android, tout utilisateur pourra regarder la chaine à tout moment, autant qu’il veut, depuis n’importe quel écran, et n’importe où.



CHEVAL TV, par abonnement

T. L. : CHEVAL TV est une chaine sur abonnement, au prix de 4,99 € par mois pour les licenciés de la Fédération Française d’Equitation (FFE), et au prix de 9,99 € par mois pour les non-licenciés. En mars prochain, s’abonner à CHEVAL TV ne changera pas les habitudes de chacun puisque, pour regarder Equidia, il fallait déjà être abonné chez un Opérateur, au prix moyen de 20 € par mois. Dans le cas de CHEVAL TV, pour 4,99 €, ses contenus seront directement accessibles sur internet ou son application.