Chateaubriant acte 2

On prend les mêmes et on recommence à Chateaubriant (source CP)

Les classements ont connu quelques rebondissements après les épreuves du jour. Cependant les leaders ne changent pas même si Nicolas Touzaint fait les chaises musicales avec ses trois montures dans le CCI3*. Véronique Réal et Jeanne Chauvel tiennent toujours le cap avec leur monture dans le CCI2* et le CCI1*. Les parcours ont été savamment dosés avec un sol fantastique, très souple, bien travaillé sur le parc de Choisel.

Nicolas Touzaint change de cheval mais conserve la tête

Sur la difficile piste du cso, Nicolas Touzaint a connu des soucis avec l’obstacle numéro quatre qu’il fait tomber avec Eboli puis Vendée Globe’Jac HDC mais réussi le parcours sans faute avec Ult’im. C’est donc avec ce dernier cheval qu’il prend la tête en remontant depuis la cinquième place. Vendée Globe’Jac HDC prend le premier accessit et Eboli termine à la sixième place. C’est Hervé Letheux et Aurélie Riedweg qui remontent sur le podium provisoire avec Be One Cak et Balsamo Beaulieu alors qu’ils étaient douzièmes au provisoire. Elora Lyard et Cadeau du Roi réalisent également un beau sans faute et passent ainsi de la quatorzième à la cinquième place. Benoit Parent fait lui aussi une belle remontée avec Baerbeitet et se classe septième devant Marie‐Gaelle Chaury Saintemarie et Saphir du Bisson. Raphaël Cochet et Shérazad de Louvière est neuvième.