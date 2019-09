Chateaubriant acte 1

Pour cette nouvelle édition, le programme s’est étoffé avec une épreuve internationale de plus (CCI1* intro). Cela permet de réunir prêt de 170 partants gage d’une nouvelle belle réussite pour Chateaubriant. Toute la semaine précédente, les équipes ont travaillé d’arrache‐pied afin d’ameublir le sol et la pluie du la fin de la semaine a apporté de l’aide pour offrir des pistes de très belles qualités. Jeudi après‐midi et ce vendredi, l’ensemble des couples s’est affronté sur les épreuves de dressage avant les cross et cso demain. (Source CP)

Nicolas Touzaint intraitable dans le CCI3*S

Nicolas Touzaint aligne pas moins de trois chevaux dans cette épreuve et son nom est présent trois fois dans le top 5 du classement ! C’est ce qui s’appelle la classe ! C’est avec Vendée Globe Jac HDC qu’il domine le classement final en 23.4. Robin Boulanger et son très chic Sforzando s’intercalent à la seconde place en 24.5 puisque Nicolas Touzaint est aussi troisième avec Eboli en 24.7. Les deux chevaux de l’écurie Touzaint reviennent faire une course de confiance avant de recourir en niveau supérieur. Ce sont des chevaux appliqués et expérimentés. Alexis Goury remet également Vidocq de Tael en confiance et prend une quatrième place provisoire en 26 pts. C’est ensuite Chiara Autin et son élégant et métronome Urban Legend Blues qui se classe cinquième ex aequo avec l’ultime monture de Nicolas Touzaint dans cette épreuve, le bien nommé Ult’im. Le leader provisoire de jeudi, Pierre Texier et Joli Cœur Drum U Vh Juxs est septième avec 27.6, juste devant Thibault Fournier et Cibisk’Huit.

Tous les résultats en ligne