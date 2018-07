Changement pour Aix

Les Allemands veulent avoir les meilleurs pour leur évènement phare c'est logique. Le moin sque l'on puisse dire c'est que leur système de qualif ne leur permet pas d'atteindre cet objectif. Communiqué FFE : "Les conditions de qualification spécifiques au CICO d'Aix la Chapelle, ne permettent pas à Maxime Livio et Qalao des Mers JO/JEM de prendre le départ de l'épreuve du 19 au 21 juillet prochain. Ce couple en forme sera donc en compétition dans le CIC 3* de Jardy Event Rider Masters les 14 et 15 juillet prochain.

Cédric Lyard et Unum de'Or, propriété de Marie-Christine de Laurière, Renaud de Laurière et de son cavalier intègrent la sélection pour l'épreuve d'Aix la Chapelle."