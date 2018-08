Championnats d'Europe Poneys Bishop Burton (GBR) Les Bleuets en bronze !

Sauf mauvaise surprise, les Bleuets s'étaient assurés, après le cross, de monter sur le podium des championnats d'Europe Poneys de Bishop Burton de Concours Complet. Provisoirement troisièmes, un point les séparait des Irlandais et 3 des Britanniques. Remonter dans le classement à la suite de l'ultime test d'hippique était jouable, mais en face, ni les Britanniques, pas plus que les Irlandais n'avaient envie de concéder leur rang ! Mina Saiagh (Penvins de Dives), première à s’élancer et dont le score était annulé après le cross, a réalisé un clear round, imitée ensuite par Gaétan Couzineau (Perle du Boisdelanoue) et Lisa Gualtieri (O Ma Doué Kersidal). Louise Petitjean (Versailles des Morins) a en revanche mis deux barres à terre. Avec ses 8 points supplémentaires, l'équipe de France a conservé son écart initial avec l'Irlande, cette nation faisant aussi deux fois une faute ! La Grande-Bretagne, elle, prenait le large avec 2 clear rounds et un tour à 2 points. Avec ses 101 points (107,50 pour l'Irlande et 108,50 pour a France), l'équipe du pays hôte est montée sur la plus haute marche du podium. (lire la suite du CP FFE)

Au classement individuel, deux tricolores ont été appelés à la remise des prix : Lisa, classée 6e, déçue samedi de ses 4 points de pénalités de temps (qui lui coûte au finale une médaille d'argent individuelle) et Gaétan Couzineau, 7e, auteur d'une formidable remontée avec Perle du Boisdelanoue et qui conserve ses points du dressage. La cartouche individuelle Jonas de Véricourt (Vidock de Berder), sans-faute, est 13e ; Louise 16e ; Lilou (en individuel avec Winnetou) 18e et Mina 32e.

Le sélectionneur national Emmanuel Quittet s'avouait satisfait : « On espérait vraiment pouvoir monter sur la deuxième marche du podium. Chacun a finalement fait une petite faute sur l'un des trois tests du championnat. J'aurai tout de même signé pour ce métal en début d’année ! Nous décrochons ici notre sixième médaille consécutive depuis 2013 : 2 en or, 2 en argent et 2 en bronze ». Dans cette discipline, l'équipe de France confirme de nouveau sa réputation de nation leader sur la scène internationale."

Romane Orhant, tout près d'une médaille individuelle en CSO !

Sans-faute sur la première manche de la finale individuelle de CSO, la jeune Romane Orhant, 13 ans, et l’expérimenté étalon Poney Français de Selle Quabar des Monceaux gardaient de bons espoirs pour un Top 5. La seconde manche a ensuite réservé plusieurs surprises et certains des couples leaders ont perdu tout espoir de podium à l'instar de la Suédoise Fanny Kullmyr et son très bon poney français Vox Pop de l’Aulne (10 points) et le leader au provisoire, l’atypique couple britannique Nicole Lockhead Anderson / Gangnam Style II, qui après une faute sur la sortie de triple, bousculait les 4 derniers ! Pour notre couple tricolore, l’entrée du double a été renversé, mais son 4 points lui a permis de remonter à la troisième place ex aequo avec la Britannique Claudia Moore (la fille de Katrina, sélectionneuse de l'équipe d'Angleterre pendant de nombreuses années) en selle sur le champion d’Europe de 2016, Elando van de Roshoeve (disposant aussi dans son piquet de Shamrock du Gite, champion d'Europe 2015 sous la selle de la française Justine Maerte !), auteure elle aussi d'une faute sur cette manche. Romane et Quabar, après un barrage vendredi dans la Coupe des nations, devaient rééditer l'exercice qu'ils boucleront en 8 points laissant le champ libre à la jeune anglaise du même âge.

Classés 4e, les élèves de Claude Castex auront livré des prestations de grande qualité. A une barre près, ils étaient médaillés en individuel !

L'excellent Suédois Ingemar Hammarström n'a pas fait la moindre faute depuis le début de ce championnat avec son génial poney français Océan des As et s'est assuré la médaille d’or. L’Irlandais Max Wachman associé à Cuffesgrange Cavalidam est médaillé d’argent.

Avec 4+0 en finale, Fiona Tissier termine de belle manière son championnat à la 15e place. Léane Desmeure est 23e avec Twinkle Toes Aluinn avec deux fois 12 points.

Olivier Bost salue la 4e place de Romane, "une très bonne cavalière qui a su se mettre rapidement avec Quabar et qui a montré un très bon mental". Le chef d'équipe revient sur la Coupe des nations, dont l'équipe est ressortie avec une médaille de bronze : "Une médaille fait du bien et elle récompense l'investissement des jeunes. Sur la Coupe des nations, nous sommes passés tout près de la médaille d'argent, mais les enfants se sont remobilisés avant le barrage. Elle s'est gagnée avec le mental et grâce à l'entente des 5 cavaliers et de leurs coachs qui ont répondus présents. Elle est en bronze, mais pour moi c'est une victoire d'équipe : de la fédération qui nous fait confiance, en passant par la DTN qui a établi un très bon programme pour les jeunes, des coachs, qui ont eux suivis des séminaires et avec qui ont a établit un climat de confiance, sans oublier les parents et bien sûr les cavaliers qui bénéficient de tout cela".