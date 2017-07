Champagne à Barbury

C’est fait, Tom Carlile et Upsilon se sont imposés à Barbury Castle, une victoire encore plus savoureuse que la précédente. Le couple a en effet brisé le record de note au dressage et il est le premier à garder la tête de bout en bout de l’histoire, certes courte, de l’ERM. L’étalon gris n’a grignoté qu’une partie de son avance sur le cross en ne concédant que quatre secondes. D’ailleurs, il n’y a eu qu’un seul maxi et avec la manière au crédit de Sidney Dufresne et Trésor Mail qui finissent à un petit point du podium et quel podium ! Thomas coiffe en effet les deux légendes kiwi avec une avance de quasiment 10 points. Andrew qui avait gagné les 5 dernières éditions a du s’incliner sportivement. Seule continuité, c’est son ex-groom Annabelle qui cette fois ci était aux petits soins d’Upsilon. Thomas est désormais en tête du classement cumulé. Rendez-vous à Jardy pour la quatrième manche et la sélection européenne, mais une partie est déjà faite, non ?