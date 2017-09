Châteaubriant : Parce que le concours est notre métier.

L'international de Chateubriant s'es achevé dans la douleur. Le communiqué de presse indique : "Après la journée dramatique d’hier, il a fallu que les cavaliers continuent à faire leur métier et donc se remettent en selle pour les CIC2*. Le soir, une concertation avec les cavaliers a conduit à l’annulation pure et simple de l’épreuve CCI*."

Le victoire revient à Thaïs Meheust : "Il me tenait à cœur de prendre le départ

pour remercier les organisateurs qui font un travail difficile. Chateaubriant est un concours auquel je participe depuis que je suis toute petite qui est familial et à l’écoute de notre sport si difficile. Le cœur n’y était pas mais il fallait le faire." Ces propos sont partagé par Nicolas Touzaint : "Je suis ravi de mon travail du jour mais pas heureux du classement en soit. Nous faisons notre métier, il faut le faire. Il n’y a rien à reprocher aux organisateurs qui ont vécu un drame tout comme nous car l’équipe de Châteaubriant est une famille passionnée d’équitation." Mathieu Lemoine complète le podium avec Volaneau. L’ensemble de l’équipe d’organisation "remercie les cavaliers pour leur self‐control, leur sportivité et leur implication." Reste pour chacun des membres de la famille du complet un dervoir de mémoire et un devoir de soutien aux proches de Maxime surtout le petit Rapahel qui va devoir grandir sans son papa.