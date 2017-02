Chacun aura profité de la fin de l'année 2016, et quelle année, et le début de 2017 pour recharger les batteries, prendre du soleil, gâter petits et grands, à 2 ou 4 jambes.

Maintenant il faut tout remettre en route et déjà les premiers stages et réunions diverses se déroulent à Saumur.

Quelques infos entendues ici ou là nous ont amené à demander à Michel Asseray de nous faire un petit point sur ce qui se prépare, et vous entendrez que bien des choses interessantes sont sur les rails.