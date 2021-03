Carlile empoche Saumur

Malgré ce que les résultats peuvent laisser croire, il n’était pas au rabais ce cross de rentrée. Des portions très « twisty » et denses en efforts, et de belles périodes de galopades mais visiblement pas suffisantes pour rattraper le temps perdu. Il y a eu 2 maxis : Regis Prud’hon / Tarastro et Alexis Goury / Un Brin Chic Dubanier propulsés dans le top ten grâce à cette performance. On est ravi que ce dernier ait trouvé la relève de Trompe l’Oeil en attendant qu’il se remette sur pieds. Les trois premiers sont restés dans le même ordre. Performants et réguliers dans les trois tests. Avec 11 secondes de temps Tom pouvait à la fois courir la jument à sa main et empocher la victoire. Quatrième avant le cross Karim peut-être déstabilisé par des mauvis sauts en a oublié de sauter le beau bateau en n°13… lui qui plaisantait la veille à la reco qu’il lui manquait une voile… bad luck ! Dommage aussi pour notre Jean national qui perdait la 6ème place pour un saut hors fanion litigieux. Le toujours impressionnant de facilité Quoriano est au pied du podium devant les vainqueurs de l’an passé Nico / Absolut. (Par contre comme l’année dernière Nicolas remportait la pro 1 avec Eboli.) Nous sommes bien désolés pour Gireg dont les espoirs se sont brisés en même temps que sa main hier sur le CSO. Il est en de bonnes mains en à la clinique du même nom à Angers. On a hâte de la suite… la reprise de Gwendolen avec Romantic en Italie puis Pompadour… peut-être, les virus rodent et les crétins qui les propagent ne manquent pas.