Burghley : Les Britts raflent la mise.

Et voilà, les Anglais sont champions d’Europe et derrière ils font 1,2,3,4 à Burghley. Merci Bartle et ce n’est que le début ! Très peu de sans faute au CSO et aucun dans le trio de tête après le cross. A une barre et un point de temps Townend s’offrait une seconde victoire à Burghley. Avec un cheval novice à ce niveau : chapeau. Sans faute et seconde avec Vanir Kamira (l’acienne jument de Paul Taptner) Piggy French fait un sacré retour à la compétition après son long congé maternité. Gemma Tattersall se retrouve troisième avec une barre tandis que le jeune Tom Mc Ewen a fait une super remontée. 20ème du dressage, il a pris tous les risques sur le cross et se retrouve 4ème après un sans-faute au CSO. Il y a des 20 points sur le cross classés. C’est le signe d’un complet sélectif non ?