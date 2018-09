Burghley dressage

D’ordinaire Burghley l’année des mondiaux a un plateau sportif un plus « cheap » là c’est loin d’être le cas. Absent de la sélection britannique le numéro 1 Mondial et précédent vainqueur a pu engager trois chevaux (et il a encore deux chevaux de 4* à la maison !!). Sans surprise mais cela reste un sacré exploit, les trois sont dans les dix premiers après le dressage! C’est Toddy qui a pris la première place avec Kiltubrid Rhapsody qui n’en est qu’à son troisième 4* après une sixième place à Badminton cette année. Sur la première classique anglaise le couple était second du dressage à 76,6% sur la seconde ils sont en tête avec 3 % de moins ce qui témoigne d’un niveau un poil mois relevé. Le légendaire kiwi est également est également 12ème avec son fidèle Campino bien qu’il se soit trompé dans sa reprise ! Néo toujours, Tim Price qui a déjà connu le podium du Lincolnshire mais jamais la première marche avec Ringwood Skyboy. C’est peut être son tour à 0,5 points de la tête. Du coté de nos trois Français seul Camille et Tahina sont dans la première moitié. Pascal / Minos et Cédric Qatar ne sont cependant pas loin derrière, Les trois se tiennent dans deux points.