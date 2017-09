Burghley après le dressage

Deux ans après, Jung et Sam sont prèts à recommencer. Certes ils n’ont pas fait le meilleur dressage de leur carrière, le cheval étant un peu tendu mais ils sont à 2,2 points de la tête : rien. C’est Le grand Todd qui détient la tête grâce à une très belle reprise de Leonidas. Entre les deux légendes l’Américaine Lauren Kieffer a réussi à s’immiscer. Il va lui falloir être beaucoup plus rapide qu’à Badminton si elle veut rester à cette place avec Veronica d’autant que derrière il y a du très lourd : Andrew Nicholson et Nereo. Todd a gagné le plus difficile complet du Monde pour la première fois il y a pile 30 ans et il aime à plaisanter qu’il ne l’a pas encore gagné ce siecle. Cette année, il trouve le cross plus gros mais moins « testing ». Va-t-il l’emporter ? Pour lui ou pour Andrew ce serait une sixième victoire. Les kiwis vont–ils barrer la route au Germain ? Du côté français Pascal Leroy et Minos affublés d’une erreur et d’une mauvaise appréciation du juge allemand ne sont qu’en 54ème position. On leur souhaite le meilleur pour le 25ème CCI4* du cavalier !