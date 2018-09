Burghley après cross

Tous les 4* de la saison sont jusque-là tombés dans la besace des Price. C’est au tour de Tim d’être le leader après le cross que les cavaliers ont encore confirmé être le plus « testing » du Monde. 45 couples ont fini le cross dont 38 sans faute et 4 maxi. Maxi très facile pour Swallow Spring le nouveau phénomène d’Andrew Nicholson qui courait là son premier 4* remontant de la 16ème à la 5ème place. Il est juste derrière un autre gris qui nous a fortement impressionnés lui aussi, celui d’Harry Mead : Away Cruising. Ce n’était pas le jour de Toddy leader du dressage avec Kiltubrid Rhapsody qui a chuté sur le n° 10 alias le Gurkha Kukri, un obstacle isolé au profil un peu sec. Du côté frenchy , il ne reste plus que Camille qui a fait le job avec 13,6 points de temps dépassé. 24ème avec Tahina, il peut espérer rentrer dans le top 15 comme à Luhmûhlen. Minos n’a pas été au bout de son 5ème Burghley. Pascal nous a encore perdus sur le Trout Hatchery (le gué n°11) où il abandonne après un refus. Cédric a lui fait les frais de la combinaison n°9. Une chute un peu rude mais pas de bobo à part quelques courbatures. Quelle idée de Qatar de retaper sur l’entrée d’un tel coffin ?

Alors première victoire de Tim à Burghley ? L’idée nous plait mais rien n’est moins sûr le cheval n’est qu’à 45 % de sans faute au CSO. C’est peu et le kiwi n’a droit à rien, pas même une seconde de temps dépassé. Derrière lui, il a tout simplement les deux premiers de la précédente édition : Oliver Townend / Ballaghmor Class et Piggy French / Vanir Kamira. Vous avez dit pression ?