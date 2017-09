Burghley après cross

Il a fallu attendre le dernier cavalier pour connaitre le leader à l’issue de ce cross qui restera dans les annales. Aucun du top 5 après le dressage n’y est encore après le cross. Toddy qui était en tête est tombé. Son cheval se fatiguait de plus en plus sur de mauvaises places et ce fut le roulé boulé à la réception du 26. L’Américaine Lauren Kieffer prenait comme d’habitude ses 28 points de temps mais avec un cross aussi sélectif, elle reste dans le top 15. Même Michi et Sam ont été déboutés. Après une petite alerte sur l’entrée du premier gué, ils ont récidivé sur le second et n’ont pas réussi à axer le string qui suivait. Abandon. La même mésaventure pour Pascal Leroy qui finissait par se perdre dans les options jusqu’à l’élimination. Le maxi semblait vraiment impossible (même Andrew et Néréo sont à 19 s) mais 3 y sont parvenus : Kristina Cook et Star Witness passant ainsi de la 40ème à la 10ème place ! Izzy Taylor avec Trevidden 3ème et Gemma Tattersall avec Arctic Soul 2ème. Seulement une seconde de trop pour Oly Townend et Ballaghmour Class. Sixième du dressage il prend un léger avantage sur Gemma. Ils sont dans la même barre. Le gris de Townend saute très (trop) bien. Oliver a déjà gagné Burghley en 2009. Pour Gemma qui fait une top saison ce serait une première et le couple est en forme un mois après sa victoire à l’ERM de Gatcombe.