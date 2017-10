BRAVO GWEN !

Elle l’a fait et avec la manière de bout en bout. Après Nicolas, Astier et Maxime Gwendolen retre dans la légende paloise. La première femme ! Et on ne va pas bouder notre bonheur de deux frenchies sur le podium avec un cécé très au top lui aussi .Astier comme on le craignait a reculé avec 3 barres mais reste à une très honorable 6ème place. « A Pau on a une potion magique, c’est le public qui porte les cavaliers français. » C’est l’analyse de Pascal Sayous en attendant celle de Thierry Touzaint en audio dans la suite.