Bouquet final à Lamotte

Il a tout tiré de son cheval et avec une seule barre au CSO il ramène une seconde écharpe de champion de France à la maison après celle de Mathilde en CSO. Bavo à l’écurie Livio. Bravo à Pica d’Or qui s’impose pour la seconde année consécutive à Lamotte et qui va poursuivre sa saison à Waregem. Un CSO difficile, mais Gwendolen, elle aussi à 4 points sécurisait sa médaille d’argent. Son écurie s’impose au classement final de la dixième édition du Grand National. Thibault Fournier qui ambitionnait le bronze a craqué avec deux grosses fautes qui permettaient à Matthieu et Safran auteurs d'un beau sans faute de décrocher la troisième place. On se réjouit du retour d’Astier à la compétition en remportant les deux premières places des 7 ans (Alertamalib’Or et Cooley Hidden Cyclone). Belle performance également de Lionel Guyon qui en gagnant la Pro1 confirme après le CICO du Pin le retour de Tactic de Lalou. Bravo à Thaïs Meheust qui coiffe les deux Victor au championnat J Cav et bravo à Romain Sans sacré champion de France Junior.