"Bouklo" après cross

Ouvreur du cross avec Climaine de Cacao, Benjamin Massié a fait croire que celui-ci serait une formalité. Il n’en fut rien : 26 refus et 10 chutes dont 3 de chevaux ont douché pas mal d’espoirs. Du coup le Girondin a fait une ébouriffante remontada de plus de 30 places. Sur les 58 concurrents on a compté 34 clears et 11 maxis. Le coffin en a cueilli 5 dont Ingrid Klimke seconde du dressage et Gireg Le Coz qui lui avait raté le sien.

Sophie Leube est restée en Tête avec Jadore Moi. Fera-t-elle comme à Aix la Chapelle qu’elle n’a pas gagné il y a trois semaines pour eux barres à l’hippique ?

William Fox-Pitt a fait une Master Class avec Grafennacht. S’il n’a pas retrouvé sa splendeur d’antan au classement mondial, le Grand Breton n’a rien perdu de sa maitrise du sujet. On mettrait bien une pièce sur lui mais sa jument est également sur 2 barres à Bicton.

Très beau tour de Sidney Dufresne et Tresor Mail désormais 5ème et dans la barre de la victoire. Ce n’était pas le jour de Dame de Cœur ni de son cavalier éliminé après un refus sur les n°5, 11 et 23. Réduite à trois couples l’équipe de France reste 4ème derrière la Grande Bretagne, les USA et les Allemands… ça va finir par être gênant si les ricains se mettent à jouer sur les coupes des nations du vieux continent.

Pas de souci chez les individuels dont Arthur Marx auteur d’un très beau tour maxi pour le premier 4* long de Church’ile. Un peu de temps pour Barbara Sayous, mais elle a du se faire plaisir avec un Opposition Filmstar désormais régulier à ce niveau.