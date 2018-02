Bordeaux indoor.. Et le gagnant est !!!

Devenu traditionnel maintenant, le cross indoor de Bordeaux aura tenu ses promesses. Un public enthousiaste, des petites mains pour monter la piste très efficaces (et pas des moindres au charbon ) et un nouveau règlement qui personnellement ne m’enthousiasme pas ! Et je ne suis pas sur que le public aura très bien compris.

Du beau monde aussi à cheval avec 3 de nos médaillés Olympique, rejoints entre autre par Cédric Lyard, Rodolphe Scherer, Gwendolen Fer et Maxime Livio. Maxime qui fera douter jusqu’au bout le vainqueur de cette édition, Michael Jung qui ne gardera que 3 /10 d’avance.

En tout cas beaucoup de membres de la famille du complet dans les tribunes et dans les stands pour ce coup d’envoi de la saison 2018 avec en ligne de mire les JEM.

Un mot de Michel Asseray dans la suite et un grand merci à notre ami Eric Knoll pour ses photos.