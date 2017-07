Bon week-end de complet. Les poons en or avec un prime le bronze individuel pour Liloï. Un premier galop à Saint Martin de Bréhal où tous les feux sont au vert. Une belle édition de de l’inter de Melay avec Brice Luda aux commandes du CIC2* et Jean Lou Bigot victorieux dans le CCI1*. Bon rétablissement à Didier Dhennin et Camille Labrousse qui y ont durement chuté.