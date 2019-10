Bon vent Opium

Un petit mot de Maxime qui a décié de mettre fin à la carrière sportive d'Opium de Verrières : « Comme vous avez pu le voir, nous n’avons finalement pas engagé Opium à Pau. Je rêvais de lui offrir une belle dernière épreuve à la hauteur de sa carrière. Malheureusement, bien que son mental se batte pour cet objectif, je sens que ses 17 ans nous rattrapent. J’ai donc décidé d’arrêter sa carrière et de lui offrir la retraite qu’il mérite. Aucune inquiétude, Opium part à la retraite en pleine forme, je n’ai juste pas voulu prendre le risque de faire la course de trop.

Opium est arrivé aux écuries à l’âge de 5 ans, il est parti rejoindre, chez Damien et Bruno Morille (Earl Du Porto), Éclair Jaipur et Cathar. Pendant ces 12 années de vie commune, opium m’a tout donné: des victoires en grand national, jusqu’à une médaille de bronze aux championnats du monde, en passant par une 5ieme place au 5* de luhmuhlen.

Quelle chance que Didier Mayoux m’ait fait croiser ta route.

Profites de ta deuxième vie.

Merci Opium ! »