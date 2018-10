Boekelo, jour 1

Boekelo c’est parti. L’enjeu c’est une victoire dans la coupe des nations. La France n’a que dix points d’avance sur la Grande Bretagne, il va falloir rester devant. Ce n’est pas le pli que cela prend à l’issue de la première journée de dressage mais tout reste à faire. Sidney et Swing de Perdriat ont réalisé la meilleure performance tricolore avec une sixième place. Une bonne reprise avec juste une petite défense au reculer, ils sont dans les points qu’ils avaient obtenus l’année dernière sur le concours néerlandais. C’est l’atout du couple et c’est pour cela qu’ils sont ouvreurs, les trois autres chevaux de l’équipe aussi prometteurs qu’ils soient sont inédits à ce niveau. Karim et Triton sont 20ème ce qui place l’équipe de France en 5ème position à une dizaine de points de la tête détenue par la Suède. Suivent les Anglais, les Allemands et les Hollandais grâce à la superbe reprise de Tim Lips et Bayro leaders du provisoire à plus de 80 % ! Les individuels s’en sont bien sortis avec Christopher / Totem 8ème, Clara / Ultramaille 11ème ou Rodolphe 16ème.

Le lien pour le live de vendredi est ICI