Boekelo, dressage

Le dressage de Boekelo s’est achevé. On peut même dire qu’il s’est achevé jeudi puisque les douze nations engagées ont toute déroulé jeudi consacrant le vendredi aux individuels. D’ailleurs pour l’essentiel le classement s’est fait le premier jour puisque seules deux individuelles anglaises se sont glissées dans le top 10 : Laura Collett et Sarah Bullimore. Sandra Auffarth a pris la direction des opérations avec sa nouvelle recrue Let’s Dance 73. Jung se paye le luxe de placer ses deux chevaux dans le top 10 dont Rocana dont c’est le grand retour. La meilleure performance française est à mettre au crédit de Tom Carlile 9ème avec Birmane à seulement 2 points de la tête. Belle performance après son incroyable mésaventure de la nuit : crever un pneu sur une autoroute belge avec un… mors ! Pour les équipes il va falloir subir le format olympique. L’équipe de France est 4ème avec Tom /Birmane, Karim / Triton un peu loin à cause d’un changement de pied. Astier Nicolas et Babylon de Gamma sont 31ème.. Nicolas Touzaint lui est dans le top20 avec Vendée Glob’Jac et près à jouer aux chaises musicales en cas de défection. Sixième au classement cumulé sur les 6 premières étapes nous ne pouvons espérer le podium final mais pour d’autres l’enjeu est de taille puisqu’un pays peut y gagner son ticket d’entrée pour Tokyo. Les choses vont être très serrées entre la Suisse, la Belgique et les Pays-Bas. Sans surprise la très belle équipe Allemande : Sandra Auffarth / Let's Dance 73, Michael Jung / Rocana et Ingrid Klimke / Asha P a pris la tête à un peu plus de 11 points devant les USA et une équipe japonaise qui continue sa montée en puissance avec la seconde place de Yoshi et Bart. La Suède en tête de la coupe des nations jusqu’à cette dernière étape hollandaise a raté sa copie ce qui pourrait bien lui couté la première marche du podium si jamais les Anglais (pour le moment 5ème) finissent parmi les trois premières équipes, chose des plus probables.

