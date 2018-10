Boekelo après dressage

La France reste 5ème à l’issue de la seconde journée de dressage. L’Allemagne a viré en tête un cheveu devant la Grande Bretagne. Nous sommes toujours à une dizaine de points de la tête mais il ne faudrait pas que le score de Vendée Globe’Jac vienne à compter. Il n’est que 61ème après un jeu de massacre de la juge anglaise. A contrario, elle a été généreuse avec Mitch alias Alertamalib’Or. On est tenté d’être d’accord avec elle mais de là à mettre 6 en cavalier à Nico et le couple en dessous de 60 %, mémé est dans les orties. Seul Bleu dans le top 10, Astier est une fois de plus dans la place. Avec un 8 ans, il partage le performance avec Nicola Wilson. Le niveau de dressage a été très relevé puisqu’avec leur bon -29,8 pts Sidney et Swing ne sont « que » 20ème. Ils ouvriront la marche sur le cross à 10h54 pour on l’espère franchir la ligne d’arrivée 10 minutes plus tard. Le cross sera décisif d’autant que, c’est du jamais vu à Boekelo, la chaleur sera un paramètre à ne pas négliger.

La start list du cross est dans la suite.

Le lien pour le live du cross est Là