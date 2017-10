Boekelo après dressage

Seconde participation pour Thibault Fournier et Siniani de Lathus à la classique néerlandaise. L’année dernière ils étaient à 68,72 %. Cette année ils sont à 73,01 %. Belle progression pour la sixième place et meilleure performance française…. et encore deux juges le voyaient second. Un tir groupé tricolore puisqu’il est suivi de peu par Aurélien Leroy / Seashore Spring ex-auquo avec Astier Nicolas / Vinci de la Vigne. Il faut descendre un peu dans le classement pour trouver nos équipiers Nicolas Touzaint / Top Secret d’Eglefin 16èmes, Matthieu Vanlandeghem / Safran du Chanois 20èmes, Karim Laghouag / Entebbe de Hus qui ont raté leur début de reprise 22èmes, tous bien servis par le juge Français. Camille Lejeune est lui en seconde moitié de tableau. Par équipe, la France est seconde derrière les Kiwis et devant l’Allemagne. Pour cette finale de la coupe des nations les bleus doivent conforter leur troisième place derrière la Grande Bretagne et l’Allemagne qui ont trop d’avance pour être rattrapés. Demain le cross dont on peut se faire une idée chez nos amis de Eventing Nation http://eventingnation.com/military-boekelo-ccio3-cross-country-course-preview/ Premier partant à 9h30 et Camille Lejeune en ouvreur pour la France à 10h06.