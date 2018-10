Boekelo après cross

Youpi il y a quatre chevaux français dans le top ten de Boekelo. Zut il n’y en a qu’un monté par un des nôtres. Encore une fois, Astier a produit le plus beau cross de la journée. Pour son premier CCI3* Alertamalib’Or a été d’une facilité déconcertante. Gros coup de chapeau également à Alicia, elle aussi sur un Summer Song. Elle remonte à la 14ème place. Bon cross aussi de Triton pour son premier 3* long qui remonte de la 44ème à la 18ème place. Avec 60% de sans faute, 14 maxi dont 4 exactement dans les 10’ imparties cette édition aura été une des moins sélective de l’histoire de l’international hollandais. Pourtant nos bleus s’y sont piqués. Les triples brosses du n°8 ont été le juge de paix. S’y sont fait cueillir Sidney, Thomas, Brice, Rodolphe, Christopher et 7 autres cavaliers. Nicolas se retrouve avant dernier après deux dérobés de Vendée Globe’Jac. Ajoutons la chute sans gravité de Michel Duval Violton sur le 18. Clara recule d’une dizaine de places avec 11,6pts de temps dépassé. Par équipes l’Allemagne reste en tête devant la Grande Bretagne. La France est toujours 5ème, la Suède gagne une place mais ne nous menace pas pour le classement final de la coupe des nations. La victoire tant espérée est à l’eau. Nous serons seconds à moins que les Anglais ne perdent deux chevaux dans la nuit. En individuel les trois premiers du dressage sont restés dans le même ordre et ont toutes les chances de le rester puisqu’on a à faire à d’excellents sauteur à 85 % et plus de sans faute. Allez on va faire mentir les statistiques, Astier n’est qu’à 1,3 points du podium.