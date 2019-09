Quelle incroyable saison pour Piggy French qui en s’adjugeant le 4* de Blenheim monte pour la 12ème fois de l’année sur la première marche d’un podium international (elle n’était « que » seconde à Burghley et « que » 4ème à Lexington) ! Première avec Brookfield Inocent elle est également troisième avec Casteltown Clover.

S’il est un sport où le succès appelle le succès, c’est bien le complet.

Pas de Français dans le top 30 mais Constance Copestake et Luc Château n’ont pas à rougir de leur résultat.

Dans le championnat des 8/9 ans Chris Burton a profité de la défection nocturne du cheval de William Fox Pitt (S’il est un sport où la loose appelle la loose…). Dejà vainqueur en 2017 l’Australien s’impose cette année avec Clever Louis un tout récent transfuge de l’écurie de Dirk Schradde. Thomas Carlile et Birmane finissent 15ème après une barre au CSO. Plus loin au dressage Astier Nicolas (Babylon de Gamma) et Amaury Choplain (Betiz Delaboiselerie) font une belle remontée respectivement aux 19ème et 21ème places. Bary Louvo et Bastia de l’Ebat ont été moins chanceux avec un 20 points sur le cross.