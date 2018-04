Ben ( Piaf de B'Neville ) se retire du haut niveau !

Une page se tourne. Alors que le seul couple double médaillé olympique de notre histoire aurait été des plus utiles pour briller à Tryon, le cavalier et le(s) propriétaire(s) ont décidé de mettre fin à la carrière sportive de Piaf de B’Neville allias Ben. Au-delà de l’aventure sportive, autour de Ben s’est nouée une relation amicale, quasi filiale, entre deux hommes d’exception. Pardon pour vos chevilles les copains mais Astier compte parmi les pilotes les plus fins que ce sport ait connu et Michel, dont la générosité n’a d’égale que celle de son cheval, a tant fait pour cette discipline, et pas que en créant ce site web. Alors voilà, le communiqué destiné à la presse et puis, en audio, la conversation des deux compères autour des questions que Claire Feltesse leur a posées pour leperon.fr. Ben va désormais pouvoir se gaver d’herbes normandes et de papouilles de ses fans. Bravo pour cette décision d’hommes de cheval respectueux. La générosité on en jouit, on n’en profite pas.

« La saison 2018 est bien entamée, avec comme objectif les Jeux Mondiaux de Tryon..

La première étape de notre programme était prévue à Pompadour dans le Grand National.

Plus la préparation avançait, plus Astier sentait que notre Ben « Piaf de B’Neville » ne donnait pas aussi aisément ce qui lui était demandé.

Notre ligne de conduite a toujours été de privilégier le bien être de notre cheval à nos intérêts particuliers.

C’est pourquoi, comme nous l’avons toujours fait, nous en avons tenu informé notre staff fédéral et avons demandé que Piaf de B’Neville soit retiré de la liste JO / JEM.

Ben est en pleine forme, mais faire une pro 1 ce n’est pas préparer les Jeux Mondiaux.

Nous lui dirons au revoir soit au Mondial du Lion, soit chez nous dans le sud-ouest, à Pau !!

Après il coulera une bonne retraite. Ses pourvoyeuses de câlins ne manquent pas !!

Merci pour tout Ben ! »

Michel de Chateauvieux

Astier Nicolas