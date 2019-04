La saison anglaise est parie sur les chapeaux de roues. C’est Tom McEwen qui s’est imposé dans le CCI-S4* (CIC3* pour ceux qui sont resté à l’ancienne heure) avec Figaro Van Het Broekhhoe. Il devance une Laura Colett en forme seconde avec London 52 et 4ème avec Mr Bass. Camille Lejeune continue son chemin après sa victoire à la première étape du grand national, il signe la meilleure performance de la délégation tricolore avec la huitième place de Tahina des Isles. Astier Nicolas qui était forfait avec Alertamalib’Or finit 22ème avec Arpège du Mansel. Sidney Dufresne était là pour travailler en témoigne le chronomètre dépassé de plus d’une minute avec ses deux chevaux. Plus loin Luc Château écopait de 20 points avec Troubadour sur un obstacle anodin d’un tour difficile où le couple vice-champion du Monde était décidait d’abandonner.