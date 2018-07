Barbury ERM

Oublié le fiasco d’Arville, Tom Carlile et Upsilon se sont imposés pour la seconde année consécutive à l’étape ERM de Barbury Castle. Malgré une grosse faute au dressage le couple était en tête ex-aequo avec le tandem américain Liz Halliday Sharp / Fernhill By Night. Il creusait un peu l’avance après un difficile CSO. Le cross qui a perdu la moitié des participants n’a pas fait déstabilisé le couple malgré quelques trajectoires tendues. Avec une petite seconde de temps dépassé la victoire était assurée devant Gemma Tattersall /Pamero 4. Chritopher Burton complète le podium encore insolent et seul maxi sur le cross avec Polystar I 15 jours après l’étape belge. Belle perf également pour Astier Nicolas / Vinci de la Vigne seulement 17ème du dressage avec un travail au galop tendu, puis 12ème après le CSO malgré une petite barre et enfin 8ème après le cross.