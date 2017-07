A une semaine de l’ERM français, Thomas Carlile frappe fort à Barbury. Avec la note de dresage de -30,8 pts, il s’approche des 80% bat le record du circuit et prend bien sûr la tête du classement provisoire « head ans shoulders » comme disaient les commentateurs sur place et ce n’est pas une histoire de champoing. Tom a une barre d’avance et pas sur n’importe qui. Andrew, c’est son année et Barbury c’est son concours : il a juste gagné les 5 précédentes éditions !!! Sidney et Trésor sont 12èmes. Pascale et Pol des Vents sont avants derniers. CSO à 10 h15, cross à 16h à voir ICI