Badminton sacre Laura Collett

Une nouvelle page du mythe Badmintonien s’est écrite, dans la démesure du sport et de l’émotion. Celle-ci aura été marqué par quelques records battus en termes de participation tricolore, de fréquentation et de ferveur du publique mais aussi d’exploits sportifs. Un cross d’anthologie. Sur les 80 partants, 58 ont été au bout dont 50 clears aux obstacles et 6 maxis. Des chutes spectaculaires mais au final pas de bobo hormis pour Nicolas Wilson qui est toujours hospitalisée mais dans un état stable.

Cette édition est pour Laura Collett qui à force de ténacité bascule définitivement dans le club des immenses championnes britanniques. Tout était parfait, même la façon dont elle s’est rétablie de son sursis sur le cross. Elle n’a concédé qu’une seconde de temps dépassé à son score de dressage…. et encore c’était sur le CSO. Avec 21,4 pts elle bat le record de la classique anglaise jusque-là détenu par Michi et Sam ! Ros Canter seconde aura finalement été la seule à conserver sa note de dressage prouvant que son 10 ans Lordships Graffalo est en mesure de lui permettre de conserver son titre de championne du Monde.

Le numéro 1 mondial devrait conforter sa position. Avec Ballaghmor Class ils sont dans le top 5 d’un 5* pour la 8ème fois. Avec Swallow Spring il décroche la troisième position malgré un passage hors fanions plus que litigieux sur le Quarry. Un tiercé gagnant entièrement britannique, ce n’était pas arrivé depuis plus de 20 ans.

Globalement la délégation française revient avec le sourire. Sourire parce que Vitorio est en pleine forme alors que le pire était craint. Sourire parce que nous avons six français au bout de l’aventure dont 5 pour lesquels c’était une première. Ce n’est que partie remise pour Cédric qui cassait le mims du Vicarage V avec le genou et pour Arthur Chabert dont la monture n’a pas été présentée à l’ultime inspection des chevaux. Les meilleurs du lot Gireg et Aisprit finissent 18ème après un magnifique dressage et un cross au diapason. Sans leur 3 fautes au CSO ils auraient été 7èmes. Mention spéciale pour la plus française des italiennes, Ariana et 23ème avec sa fidèle Quefira 18 ans. Dans la même veine Classic Moet la complice de Jonelle bouclait à 19 ans son 11ème cross de ce niveau sans incident ! Allez maintenant direction l’Italie pour préparer les Mondiaux. Cette saison est passionnante !