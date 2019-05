Badminton, la finale

Quel épilogue ! Olly avait 5,3 points d’avance en rentrant sur le piste de CSO de Badminton soit une barre et trois secondes. Une barre à mi-parcours pour le suspense, une foulée de plus à improviser dans une ligne et à 23 centièmes près la victoire échappait à celui qui avait dominé la compétition jusque-là. C’était pour Piggy French et sa brave petite jument Vanir Kamira en embuscade depuis une quatrième place au dressage, ne concédant que deux secondes sur le cross et assurant un des rares sans faute dans le temps sur l’ultime test. Piggy courrrait son 25ème 5* sans jamais en avoir remporté un. Elle était passée près du bonheur il y a deux ans mais non, encore et toujours la victoire échappait aux anglais depuis 2015. C’est réparé, les britts exultent avec leur 92ème victoire à ce niveau (et dire que nous sommes fiers des 6 nôtres !). Deux années consécutives avec une victoire féminine, on pourrait y prendre gout ! Il reste que Townend a fait un concours exceptionnel terminant 2ème et 6ème. Exceptionnel et pourtant égalé avec un Burton 3ème et 4ème !

Joli tir groupé de nos frenchys. Une barre pour Sébastien, deux pour Clara et ils finissent à un dixième de points l’un de l’autre repsectivement 27 et 28èmes heureux d’avoir bouclé ainsi leurs premiers Badminton.