Badminton jour de cross

Quel cross ! Les écarts du dressage se sont dispersés mais pas en tête puisque nous avons deux ex-aequo Jonelle Price / Classic Moet et Oliver Townend / Ballaghmore Class. Ça ne sent pas bon pour le grand chelem et ses 350000 $ car Olly a été moins rapide. Plus rapide que la Néo semblait en effet impossible avec ce terrain gras roulé serré. Il s’est amélioré au cours de la journée avec le soleil. La Kiwi ne prend qu’une seconde malgré une option forcée sur le Lake, alors que l’Anglais finissait au bâton pour prendre 18 s. Ce chrono a fait la différence à tel point que plus de la moitié des 55 concurrents encore en lice sont à plus d’une minute ! Aucun obstacle juge de paix, mais pas mal de jambe de bois sur des profils assez secs, pour une dizaine de chutes. Respect pour Townend et Todd qui ont leurs deux chevaux dans les 10 premiers. Jonelle est donc en tête, elle qui était 22ème au dressage. Elle court son premier Badminton en tant que maman de même que sa jument qui a eu deux produits d’Upsilon par transfert. Rosalind Canter a fait corps avec son KWPN pour sécuriser la troisième position juste devant Jung et Sam qui remontent 4 places malgré un sursis du même genre que la semaine dernière avec Rocanna. Deux de nos français prennent un refus, sur le Huntsmans Close pour Régis et le Lake pour Cécé. Denis lui n’a pas pu partir. Depuis le début du concours Oregon passait son temps sur les pattes de derrière. Il s’est retourné dans la boite de départ et s’est fait mal. Renseignement pris auprès de la DTN sur place, les choses s’arrangent. Pour demain, les quatre premiers sont dans la même barre qui va valoir de l’or. Au jeu des pronostics les favoris sont : Sam qui cumule 92 % de sans faute au CSO, 72 % pour Allstar B, 46 % pour Classic Moet et 45% pour Ballaghmor Class. Sur le même terrain l’année dernière Sam était à 4 points, Allstar B était sans faute. (Désolé nous n'avons pas encore de photos, le service de presse de Badminton n'est plus ce qu'il était.)