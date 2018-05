Badminton jour 2

On savait que la reprise de Jung était battable, mais peut-être pas par autant de monde. Ont successivement pris la tête Rosalind Canter grâce au bon galop (sans jeu de mot) de Allstar B, puis l’inénarrable Todd avec Kiltrubid Rhapsody qui a gagné plus de 3% depuis Pau et enfin Olly Towned avec Ballaghmor Class, le vainqueur de Burghley, qui frôle les 80 % avec 20,8 petits points de pénalité ! L’Allemand n’est que 8ème mais à moins de 10 secondes de la tête : rien. Les lauréats de l’an passé, Andrew et Nereo sont 33ème à moins de 10 points du premier. Avec des écarts aussi serrés le cross et surtout le chronomètre n’en seront que plus décisifs. Townend veut son grand chelem et il en est capable. Demain il partira en avant dernier avec plein d’infos dont un tour avec son premier cheval. Eric Winter ne semble pas avoir fait un tour démoniaque mais il y a toujours des surprises les années « anticlockwise ». Nos frenchies n’ont pas démérité. Régis a fait un joli travail au trot mais les choses se sont un peu gâtées au galop. Cédric et Qatar sont dans leurs points habituels (quasiment la même note qu’à Pompadour). Ils sont en seconde partie de tableau mais à moins de 15 points de la tête. Bonne nouvelle enfin, Denis et Oregon ne sont plus derniers.

