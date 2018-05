Badminton jour 1

En trois participations à Badminton Jung et Sam n’ont jamais fait pire que seconds. Ils sont à nouveau en tête à l’issue de la première journée de dressage en quête d’une 8ème victoire en CCI4* et en reconquête du titre de numéro 1 mondial que l’Allemand trustait depuis 3 ans et a perdu la semaine dernière à Lexington. Olly Townend lui va tenter de conserver la couronne plus longtemps qu’il ne l’avait fait en 2009. Il court après le grand chelem et il n’est pas mal parti puisqu’il pointe avec Colley SRS en troisième position malgré une reprise un peu chaotique. Entre l’Allemande et l’Anglais, le kiwi Tim Price tentera de jouer les trouble-fête avec de bons arguments puisqu’il a déjà gagné le cross de la mythique épreuve avec Ringwood Sky Boy. Tout reste à faire, les 10 premiers se tiennent en 5 points et les écarts ne devraient guère se creuser demain. Côté français, Denis et Oregon n’atteignent pas les 55% et sont bons derniers.