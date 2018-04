Badminton entries

Les engagements pour Badminton sont faits. Andrew Nicholson le gagnant de l’année dernière y sera avec le toujours vert Nereo. Autre papy, et vainqueur en 2016 : un certain Sam est également prévu. Du coté Anglais, du lourd bien sûr avec notamment Oliver Townend qui a trois chevaux pré-engagés dont Ballaghmor Class gagnant à Burghley. Chez nos frenchies, on compte Pascale Boutet / Pol de Vents même si on peut en douter après avoir vu l’animal rétiver sur le CSO à Saumur. Aurélien Leroy / Seashore Spring, Cédric Lyard / Qatar du Puech Rouget, Denis Mesples / Oregon de la Vigne, Helène Vattier Quito de Balière sont également prévus de même de Regis Prudh’on et un Kaiser HDB particulièrement à l’aise sur les pistes d’Eric Winter à Barroca. Nous n’avons pas de compatriot dans la wainting list, alors que des gens comme Fox Pitt ou Funnel y sont. Ceci dit elle est très courte cette année et tout le monde devrait être pris.