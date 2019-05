Badminton Day 3

Quelle édition ! Sportivement ce 70ème cross de Badminton aura été l’un des plus captivants. C’était beau, avec de vrais choix techniques et sans cata. Les résultats sont ébouriffants. Olly est passé en tête avec Ballaghmor Class avec un tour autrement plus facile que celui qu’il avait fait avec le leader du dressage Cillnabradden Evo qui se retrouve 7ème. Deux chevaux dans le top ten à Badminton dont la tête avec une barre d’avance : waouh ! Que dire alors de Burto qui réalise le cross le temps parfait avec son premier cheval et le plus rapide avec le second tous les deux dans le top 5, toujours avec un équitation absolument parfaite… Piggy French / Vanir Kamira en deux, l’excellent Swallow Springs d’Andrew en 4, Tim Price / Ringwood Sky Boy en 6. Quel top ten de rêve. Et le grand Fox Pitt enfin de retour n’en est pas loin avec ses deux chevaux. Il ne manque que la légende qui s’est fait piégé comme tant d’autre sur le Shogun Hollow. Ils étaient 79 au départ (après le retrait de Bragg et Meade). Les ¾ ont fini et presque les 2/3 l’on fait sans faute aux obstacles donc 5 dans le temps. Seulement 4 couples ont été éliminés. Du côté français Camille a préféré abandonner après que Tahina a perdu un fer. Clara et Sébastien ont en revanche parfaitement rempli de contrat et de belle manière. Si Sarah d’Arouges remonte de 5 places ce sont 29 qui ont été grappillées par Wont Wait et sa cavalière qui sont désormais le meilleur espoir tricolore en 27ème position. Place au CSO !