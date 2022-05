Badminton Day 2

Le record de Jung au Kentucky la semaine dernière à 20,1 points ne sera pas battu. L meilleure reprise sur le terrain en herbe de Badminton est à 21 points. Ce sont Laura Collett et London 52 qui ont ainsi battu leur record personnel notamment grâce à un développement au trot noté à 10 !! Ils seront les seuls à dépasser les leaders de la veille alias Tom McEWen. Le troisième équipier en or de Tokyo, Oliver Townend est en 6ème posotion.

Côté Français, l’addition est douloureuse. Les 2/3 de nos effectifs sont dans le dernier quart. Beaucoup de fébrilité semble-t-il. Un besoin d’être à 570 m/min chez les chevaux. De la pression chez les cavaliers pour lesqeuls à part Cécé et Jean Lou c’est la première expérience sur ce concours hors norme.

Seul Aisprit et Gireg ont réussi à se relâcher pour dérouler avec une chouette reprise très active. Probablement parmi les 10 meilleures. A 73,27 % ils sont 14ème à 5,7 points de la tête.

Place au cross. Nous avons joint Marie Christine de Laurière, propriétaire de Unum de’Or. Elle reste une des rares à avoir réussi un top ten sur la classique anglaise. C’était au siècle dernier. Pour elle « c’est un tour magnifique. Le terrain et plutôt bon même si certains Français le trouve ferme, surtout au début. Il n’y a que des gros sauts. On retrouve le virage V, une succession de gros trakhenens qui est intéressante. Il y a beaucoup de biais et la technique est extrêmement claire pour les chevaux. On revient un peu sur des schémas d’antan avec un cross qui devrait être fatiguant. L’endurance va jouer son rôle car il y a des gros oxers en descente en fin de tour où il faudra que les chevaux se tiennent. Ça va être une édition extrêmement intéressante. Avec des bons chevaux ça va être une merveille à monter pour nos français qui n’ont plus grand-chose à perdre. Ils vont revenir avec des étoiles plein les yeux. »